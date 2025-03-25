Motosiklet otobüse çarptı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Caddesi Polis Okulu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halindeki Emirhan D. idaresindeki 17 ADG 507 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Yalçin S., idaresindeki 11 HO 1029 plakalı otobüse çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emirhan D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK