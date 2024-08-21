Motosiklet Şakası Ölümle Sonuçlanıyordu - Son Dakika
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Motosiklet Şakası Ölümle Sonuçlanıyordu

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Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen bir kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybederek kaza yapma tehlikesi atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, arkadaşları ise yaşanan şaka sonucu gülerek tepki verdi.

21.08.2024 10:32
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Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi

Az kalsın son şakası olacaktı

BURSA - Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybetti. Kazayı kıl payı atlatan sürücü, güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet sunan arkadaşları ise gülerek tepki verdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen bir kişi arkadaşlarının şakasına maruz kalınca ölümle burun buruna geldi. Sokak arasında ilerleyen motosikletli, arkadaşlarının yanından geçtiği esnada ensesine yediği tokatla dengesini kaybetti. Son anda direksiyon hakimiyetini toplayan sürücü, kazayı kıl kapı atlattı. O anlar kameraya yansırken, arkadaşları ise yaşadığı kısa süreli şoka gülerek tepki verdi.

Motosiklet Şakası Ölümle Sonuçlanıyordu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Şakası Ölümle Sonuçlanıyordu - Son Dakika

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