Motosiklet Sürücüsü, Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

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Fatih'te 1 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne neden olan ardından kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Eylül tarihinde saat 22.00 sıralarında Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, annesi ile sokakta yürüyen bir yaşındaki çocuğa, hızlı gelen motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yolun karşı tarafına fırlarken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri kaçan sürücü ile ilgili çalışma yaparken ambulans ise ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed Elhumeydi, hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelini kimliği Burhanettin T., olarak belirlenmiş ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma, evden hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, motosiklet hırsızlığı gibi çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilmişti. Çocuğa çarpıp olay yerinden kaçan şüpheli, dün yakalanarak gözaltına alınırken, kazaya karışan motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tarihinde taksirle öldürme suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL