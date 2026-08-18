Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Bahçelievler Basın Ekspres yolu İstanbul Havalimanı istikametinde yaşandı. 34 PLL 737 plakalı motosiklet sürücüsü, önünde seyreden 34 CSA 443 plakalı hafriyat kamyonunun sağından geçmek istedi. Bu sırada hakimiyetini kaybeden sürücü, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybettiği belirlene motosiklet sürücüsünün çıkartılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.