Manavgat'ta motosiklet sürücüsü kaza sonrası hastaneye gitmek istemedi - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet sürücüsü kaza sonrası hastaneye gitmek istemedi

Manavgat\'ta motosiklet sürücüsü kaza sonrası hastaneye gitmek istemedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kolundan yaralandı. Ancak tüm çabalara rağmen hastaneye gitmek istemeyen sürücü, kendisini iyi hissettiğini belirterek tedaviyi reddetti.

19.03.2024 16:42  Güncelleme: 16:44
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobile yandan çarpmak suretiyle kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü tüm çabalara rağmen hastaneye gitmek istemedi.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9506 Sokak'ta meydana geldi. Abdussamet Yıldız'ın kullandığı 07 LK 913 plakalı motosiklet, çevre yolu istikametine gitmekte olan Meltem Sönmez'in idaresindeki 07 LEK 64 plakalı otomobile kontrolsüz kavşakta yandan çarptı.

Kazada kolundan yaralanan ve yaralı kolunu sargı beziyle saran motosiklet sürücüsü, diğer araç sürücüsü ve trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosiklet sürücüsü kaza sonrası hastaneye gitmek istemedi - Son Dakika

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