Motosiklet Sürücüsü Kediyi Kurtarmak İçin Kaza Yaptı - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Kediyi Kurtarmak İçin Kaza Yaptı

Motosiklet Sürücüsü Kediyi Kurtarmak İçin Kaza Yaptı

Çorlu'da kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

23.12.2024 19:14
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine giden İrfan E. idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için sürücü manevra yapınca devrildi. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde İrfan E.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Sürücüsü Kediyi Kurtarmak İçin Kaza Yaptı - Son Dakika

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