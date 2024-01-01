 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı, kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, devrilip otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı, kaza anı kamerada
01.01.2024 - 18:58,
Abone Ol

Dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı... O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada devrilip otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed Ö.yönetimindeki 16 AYA 600 plakalı motosiklet, sürücüsünün kotrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Sürüklenen motosikletin sürücüsü, karşı yönden gelen sürücü Aydın M.yönetimindeki 16 BAR 920 plakalı otomobilin altına girdi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ağır yaralanan genç, Ambulansla Yüksek İhtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İnegöl, Bursa, Güvenlik, Yaralanma, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı, kaza anı kamerada - Son Dakika


18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi

Son Dakika
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şüpheli tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 19:33:33. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement