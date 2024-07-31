Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Şekilde Seyretti - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Şekilde Seyretti

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Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli bir şekilde seyretti. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

31.07.2024 09:49
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Motosikletin üzerine uzanarak seyretti

BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsünün uzanarak tehlikeli seyretmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklet sürücüsü motosikletin üzerine uzanarak seyretmeye başladı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken bir sürücü o anları kayda aldı. Motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Şekilde Seyretti - Son Dakika

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