Motosiklet Sürücüsü Yola Savrularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Yola Savrularak Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yola savrularak ağır yaralandı. 13 gündür hastanede yaşam savaşı veren sürücü, maalesef hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

22.08.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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Motosikletin hakimiyetini kaybederek yola savrulan sürücü, 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Kaza anı kameraya yansıdı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrularak ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü 13 gündür hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sürücünün kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Ağustos Perşembe Günü 01.52'de motosikletiyle Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savrulan 34 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Kaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesinde 13 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Kaya'nın yaptığı kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın motosikletiyle seyir halindeyken bir anda devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Motosiklet Sürücüsü Yola Savrularak Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet Sürücüsü Yola Savrularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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