Motosiklet sürücüsüne 223 bin TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin plakasını okunmayacak şekilde kapatan motosiklet sürücüsüne 223 bin 719 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edildi.

Milli Egemenlik Mahallesi'nde devriye görevi yapmakta olan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Kavaklı Mezarlığı önünde seyir halindeki motosikletin plakasının okunmayacak şekilde kapalı olduğunu görerek motosikleti durdurdu. Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekip tarafından yapılan kontrolde motosikleti kullanan Ali A.M.'nin sürücü belgesi olmadığı ve arkasından ceza yazılmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirledi.

Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsüne plakayı okunmayacak şekilde kapatmaktan 140 bin, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, ayna takmamaktan bin, aracı muayenesiz kullanmaktan 2 bin 719, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 223 bin 719 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA