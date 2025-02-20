Motosiklet Tamircisinde Yangın: 30 Motosiklet Yandı

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Alevlere teslim olan tamircideki 30 motosiklet küle döndü

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet tamircisinde çıkan yangında 30 motosiklet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan motosiklet tamircisinde yangın çıktı. Yanan iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar görürken 30 motosikletin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.