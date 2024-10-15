Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Baş Mahallesi Kocatepe Sokak güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile H.H.H.'nın kullandığı 03 ACF 710 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile birlikte A.Ö. yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR