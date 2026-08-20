Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
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Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Manavgat'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametinden seyir halindeki Emir M.'nin kullandığı 07 BST 818 plakalı motosiklet4535 sokak kesişimine geldiğinde sokağa dönmek isteyen Abdullah K.'nın kullandığı 07 BYL 505 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbarla adrese gelen 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika

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