Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kask kamerasında

ADANA - Adana'da motosikletin otomobile arkadan çarpması başka bir motosikletteki sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza 21 Nisan günü 80. Yıl Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 01 AZC 203 plakalı Ali Arda K., yönetimindeki motosiklet, bulvarda sağ şeritten ilerlerken Ali K.yönetimindeki 01 AKJ 108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrulup yere düşerek yaralandı. Bu anlar ise arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. Yaralı Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu oldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.