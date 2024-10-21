Motosiklet Yangını Kulu\'da Trafiği Etkiledi

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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Konya- Ankara Kara yolu Çiçek Kent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen vatandaşın kullandığı plakasız motosiklet bir anda yanmaya başladı. Motosikletini yol kenarına çeken vatandaşın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yanarak hurda haline gelen motosiklet söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - KONYA