23:14 • •
22:03 • •
Motosiklete ters binip, valizi sürükleyerek seyretti... Tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki motosikletin arkasına ters oturan genç, elindeki tekerlekli bavulu yol üzerinde sürükleyerek seyretti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosiklete ters binip, valizi sürükleyerek seyretti... Tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika