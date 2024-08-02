Motosikleti polisin üzerine sürüp kaçtı, plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza yazılabildi - Son Dakika
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Motosikleti polisin üzerine sürüp kaçtı, plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza yazılabildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet sürücüsü polisin üzerine sürüp kaçtı. Plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza uygulanabilen sürücü, daha sonra geri dönerek kendini savundu. Denetimlerde toplamda 465 bin TL dolayında para cezası uygulandı ve 4 motosiklet trafikten men edildi.

02.08.2024 12:15
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Motosikleti polisin üzerine sürüp kaçtı, plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza yazılabildi

Düşünmeden kaçana 2 bin 196 TL, önce kaçıp sonra düşünüp geri dönene 8 bin 635 TL ceza

Önce kaçıp sonra geri gelen sürücü: "30 saniye düşündüm kaçmaktan vazgeçtim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 200'ün üzerinde motosiklet kontrol edilirken 465 Bin TL dolayında para cezası uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi. Hisar Caddesinde çocuk yaştaki motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak üzerlerine motosiklet sürüp kaçarken 30 bin lira yerine plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza uygulanabildi. Şelale Caddesinde trafik ekiplerini görünce Hisar Caddesine kaçan, buradaki polisleri görünce yeniden geri dönen motosiklet sürücüsü, "Kaçıp kaçmamak arasında kararsız kaldım. 30 saniye düşünüp geri geldim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosiklet kazalarının azaltılması, kazalarda yaşanan yaralanma ve ölümlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerin de katılımıyla Hisar ve Şelale Caddelerinde eşzamanlı gerçekleştirilen ve geç saatlere kadar devam eden şok denetimde 200 dolayında motosiklet ve sürücüsü denetlenirken 450 bin lira dolayında para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde başta kask ve sürücü belgesi olmak üzere eksikler kontrol edilirken 4 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.Bir motosiklet sürücüsü de kaskı kendisi takmayıp motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına taktığı için ceza uygulandı.

Dur ihtarına uymadı polislerin üzerine sürüp kaçtı plakasına 2 bin 196 TL ceza uygulanabildi

Hisar Caddesinde uygulama yapan görevlilerin dur ihtarına uymayan ve çocuk yaşta olduğu gözlenen bir sürücü, görevlilerin üzerine motosikletini sürerek olay yerinden kaçarken görevliler plakası üzerinden dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL, kask takmamaktan ise 600 TL olmak üzere toplam 2 bin 196 TL para cezası yazdı.

Uygulama noktasında trafik ekipleri tarafından durdurularak denetlenen bazı sürücüler, kamera önünde konuşmaktan kaçınırken, "Kaçan çocuğun büyük ihtimalle ehliyeti yok. Motosiklette başkasına ait. Sadece ehliyeti olmadığı için 26 bin TL ceza uygulanacakken kaçtığı için ne yazık ki sadece 2 bin TL ceza yazılıyor. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmadığı, kaçan sürücülere çok ağır yaptırımlar getirilmediği sürece kaza yapan alkollü sürücüler, ehliyeti olmayanlar kaçmaya devam edecektir. Kısacası kaçanın değil, kurala uyup duranın anası ağlıyor" şeklinde konuştular.

"30 saniye düşünüp kaçmaktan vazgeçtim"

Antalya Caddesinde polisleri görünce durmayıp Hisar Caddesine kaçan, burada da polisleri karşısında görünce geri dönmek zorunda kalan ve trafik ekiplerince durdurulan bir motosiklet sürücüsü kaçmayı bir an düşündüğünü, 30 saniye kadar düşündükten sonra geri gelip durduğunu iddia etse de cezadan kurtulamadı.Sürücüye yetersiz ehliyetten 8 bin 635 TL uygulanırken ceza puanı dolduğu için de ehliyetine el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikleti polisin üzerine sürüp kaçtı, plakasına sadece 2 bin 196 TL ceza yazılabildi - Son Dakika

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