Motosikletin arkasına bağladıkları köpeği sürükleyerek götürdüler - Son Dakika
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Motosikletin arkasına bağladıkları köpeği sürükleyerek götürdüler

Motosikletin arkasına bağladıkları köpeği sürükleyerek götürdüler
24.07.2025 22:08
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Gaziantep'te iki kişi motosikletin arkasına bağladıkları köpeği zorla götürmeye çalıştı.

Gaziantep'te iki kişi motosikletin arkasına bağladıkları köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bekirbey Mahallesi'nde motosiklet üzerinde bulunan iki kişi, bir köpeği motosikletin arkasına bağlayarak zorla sürükledi. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde köpeğin motosikletin arkasına bağlandığı ve zorla sürüklenerek götürüldüğü anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, motosiklet üzerinde bulunan kişilerin B.Ç. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheliler, kısa sürede gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla haklarında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan B.Ç. ve M.Ç., savcılığa sevk edildi.

"Gereği yapıldı"

Gaziantep Valiliği motosikletin arkasına bağladıkları köpeği zorla sürüklenmesi olayına ilişkin "gereği yapıldı" notu ile açıklama yaptı. Açıklamada, "23 Temmuz 2025 günü bir sosyal medya platformunda bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi görüntüsü ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda; motosiklette bulunan iki kişinin kimlikleri tespit edilmiş, B.Ç ve M.Ç. isimli şahıslar yakalanmış, haklarında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmış ve Savcılığa sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Motosiklet, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

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