Motosikletin Çarptığı Kadın Olay Yerinden Hızla Uzaklaştı

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Motosikletin çarptığı kadın, ayağa kalktığı gibi olay yerinden uzaklaştı...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da yaşanan kazada motosikletin çarptığı kadın, ayağa kalktığı gibi olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazanın ardından yere savrulan kadın, sürücünün çağrısına tepki vermeden ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin garipsediği durum anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Efe Dilim, "İş yerimizde ayakkabıları paketlerken dışarıda bir ses duyduk. Baktığımızda motosikletin kadına çarptığını gördük. Yardım amaçlı dışarıya çıktığımızda kadın, acele bir şekilde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sonra biz de sürücü de şaşırdık. Ardından motosiklet sürücüsü ola yerinden uzaklaştı" dedi.