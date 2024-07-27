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Motosikletin çarptığı Ukraynalı kadın hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı 63 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın yaya hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. H.B.C. kullandığı 07 BFT 136 plakalı motosikletle, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna 'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Svitlychna ve motosiklet sürücüsü sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü H.B.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Svitlychna ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.