Motosikletinde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Motosikletinde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Bulunan Şahıs Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri, bir şahsın motosikletinde yaptıkları aramada ruhsatsız silah, şarjör, bıçak ve fişek ele geçirdi. Aynı gün yapılan şok uygulamalarda ise uyuşturucu madde ve aranan şahıslar yakalandı.

18.07.2024 16:40
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Motosiklet değil adeta cephanelik

SAMSUN - Samsun'da polis ekipleri bir şahsın motosikletinde yaptıkları aramada ruhsatsız silah, şarjör, bıçak ve fişek ele geçirdi.

Samsun Çarşamba ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Nisan saat 17.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de M.Ç isimli erkek şahsın ikametinde, işyerinde ve motosikletinde yapılan aramada, motosikletin bagajına zulalanmış şekilde 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 2 adet bıçak, 325 adet fişek ele geçirdi. M.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı

Samsun Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Nisan'da il genelinde yapılan şok uygulamalar neticesinde 236 adet sentetik ecza, 81,02 gram metamfetamin, 1 adet havalı tabanca, 5,37 gram sentetik kannaninoid ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve 1 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 kişi toplamda 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosikletinde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletinde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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