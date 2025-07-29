Motosikletli Akrobat Tehlike Saçtı

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir motosikletli akrobatik hareketler yaparak hem kendini hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz tarihinde Fatih Yenikapı Etkinlik Alanı mevkisinde bir motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaparak hem kendini hem de diğer sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün kimliğini tespit etti. A.O.Z. isimli motosiklet sürücüsü kısa sürede yakalandı. Şahsa, 'dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak', 'tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 'araç üzerinde akrobatik hareketler yapmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından, araç sahibine ise; 'tescil plakasında değişiklik yapmak' maddelerinden toplamda 10 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Motosiklet sürücüsü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL