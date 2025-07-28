Motosikletli kadının katili: Polislere ıslık çalıp teslim oldum - Son Dakika
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Motosikletli kadının katili: Polislere ıslık çalıp teslim oldum

Motosikletli kadının katili: Polislere ıslık çalıp teslim oldum
28.07.2025 12:57
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Çanakkale'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı tabancayla öldüren Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olay, 16 Mayıs'ta İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde gerçekleşti. Uğur Zan, eşinin motosikletinin önünü kesip tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş etti. Zeynep Zan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Uğur Zan, polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan (31) hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

'ZEYNEP'İ ARKASINDAN ARACIM İLE TAKİP ETTİM'

Uğur Zan ifadesinde, "Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

'POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM'

Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletli kadının katili: Polislere ıslık çalıp teslim oldum - Son Dakika

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