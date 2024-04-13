Motosikletli şahıs ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken böyle yakalandı
Ormana gömülü uyuşturucuyu alan şahıs polis dronuyla görüntülendi
İSTANBUL - Sultanbeyli'de ormanlık alanda dron ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede dron ile çalışma yapan polis ekipleri, pikachu kasklı motosikletliyi, gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suç üstü yakaladı. Motosikletli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirebilecek suç organizasyonlarının tespit edilerek deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı. 6 Mart 2024 tarihi saat 17.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen denetim uçuşunda ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirleyen ekipler inceleme başlattı. Belirlenen bölgede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Pikachu kasklı uyuşturucu taciri yakalandı
Çalışmaların devamında gerekli çevre güvenliği alınarak belirlenen noktada şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik tedbir alındı. Bir süre sonra pikachu kasklı bir motosikletlinin alana geldiği görüldü. Ağaçlık alandaki uyuşturucuları çantasına dolduran şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada kimlik bilgileri belirlenen M.Ç.'nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 TL nakit para ve 1 adet şeffaf poşet ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 7 Mart 2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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