- Motosikletli saldırgan Beylikdüzü'nü kana buladı: 2 ölü

Beylikdüzü'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 arkadaş hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan, sokak ortasında iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan olayda mermilerin hedefi olan iki kişi hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli şahıs, sokak ortasında Salih Tutkun, ve Bektaş Eren isimli iki arkadaşa mermi yağdırdı. Saldırı sonrasında yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık Ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.