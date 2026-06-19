Motosikletli Sürücünün Eğlenceli Bekleyişi - Son Dakika
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Motosikletli Sürücünün Eğlenceli Bekleyişi

Motosikletli Sürücünün Eğlenceli Bekleyişi
19.06.2026 10:10
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Kahramanmaraş'ta, trafik bekleyen motosikletli sürücü oynamaya başladı, anlar kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta trafiğin açılmasını beklerken ellerini kaldırıp oynamaya başlayan motosikletli kameraya yansıdı.

Onikişubat ilçesinde Batı Çevre Yolu'nda sepetli motosikletiyle seyir halinde olan bir sepetli motosiklet sürücüsü, akıllı kavşakta karşıya geçmek için beklerken ilginç görüntüler oluşturdu. Sürücü, yoğun trafik nedeniyle uzun süre geçiş yapamadı. Bir süre araçların geçmesini bekleyen vatandaş, daha sonra sepetli motosikletinin üzerinde iki elini havaya kaldırıp oynamaya başladı. Trafiğin açılmasını beklerken yaptığı hareketlerle dikkat çeken sürücü, adeta bekleyişini eğlenceye çevirdi. O anlar ise araç kamerasınca kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli Sürücünün Eğlenceli Bekleyişi - Son Dakika

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