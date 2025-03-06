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Motosikletlilerden Polisle İlginç Poz

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Bursa'da plakasını kapatan gençler, polisle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ceza 2,770 TL.

06.03.2025 00:27
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Kendisini yakalayan polisle hatıra fotoğrafı çektirdi: "Geçmiş olsun gençler"

Plakayı kapatan motosikletliye polis şoku

BURSA - Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Polisin, "Geçmiş olsun gençler" diyerek ceza yazdığı sürücü kameraya yansırken, makbuzu eline alan iki arkadaş, polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi. Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti. Polisi gören gençler, şaşkınlık içinde kimliklerini verdi. Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. İlginç diyalog kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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