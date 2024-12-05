2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Gürsu istikametine seyreden 2 motosiklet sürücüsü, birbirine elleriyle temas ederek uzun süre seyrettiler. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Motosikletlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada - Son Dakika
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