Motosikletlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

3.Sayfa

Rejim askerlerinin durduramadığı muhalifler 20 bölge daha ele geçirdi

Bu maçta 14 kırmızı kart çıktı

Bakan Şimşek\'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar

2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 motosikletlinin tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Olay Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Gürsu istikametine seyreden 2 motosiklet sürücüsü, birbirine elleriyle temas ederek uzun süre seyrettiler. O anlar bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.