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Motosikletlilerin tehlikeli yolculukları pes dedirtti

KARABÜK - Karabük'te sürekli şerit değiştirip akrobatik hareketlerle yolculuk yapan motosikletlilerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu.

Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halinde olan araç sürücüleri ise, sol şeritte giderek trafiği yavaşlatan elektrikli motosiklet sürücüsünün şaşkınlığını yaşadı. Sürücüler duruma tepki gösterirken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.