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Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hızını alamayan bir araç ile bir moto kurye çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken moto kurye ise ağır yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi ve Battalgazi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Battalgazi Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nden gelen bir moto kurye çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam etti. Moto kurye ise çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kazanın etkisiyle yaralanan kuryeye yoldan geçen araç sürücüleri durarak müdahale etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin ağır yaralı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.