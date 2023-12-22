 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir araç ile bir moto kurye çarpıştı. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, moto kurye ağır yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kurye hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

22.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
Abone Ol

Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde hızını alamayan bir araç ile bir moto kurye çarpıştı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken moto kurye ise ağır yaralandı.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi ve Battalgazi Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, Battalgazi Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nden gelen bir moto kurye çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam etti. Moto kurye ise çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kazanın etkisiyle yaralanan kuryeye yoldan geçen araç sürücüleri durarak müdahale etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin ağır yaralı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Polatlı, Ankara, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada - Son Dakika


11:29
Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58
Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53
GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53
Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48
Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor

Son Dakika
11:29 Süper Lig'e yeni çıkan Samsunspor, iki dönem transfer yasağı aldı
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
10:53 GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker'a ömür boyu hastanede kalma cezası
10:53 Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor
10:48 Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:22 Yapacağı katliamı açık açık yazmış! Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırganın gizli günlüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 11:38:18. #1.12#
SON DAKİKA: Motosikletliye çarpan sürücü kaçtı, kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement