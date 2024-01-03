Motosikletten düşen 8 yaşındaki kız, feryat ederek gelen annesini teselli etti

Annesini "Ağlama anne ben iyiyim,korkma" diyerek sakinleştirdi

Kamyonun açık kalan arka kapağı park halindeki motosiklete çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonun açık unutulan arka kapağı park halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan 8 yaşındaki küçük kız, feryat ederek olay yerine gelen annesini 'anne ağlama ben iyiyim' diyerek sakinleştirdi.

Kaza; Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; seyir halindeki Erdal Karkaya'nın kullandığı 34 EYB 447 plakalı kamyonun açık bırakılan arka kapağı, park halindeki 07 BLR 332 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin üzerinde oturmakta olan 8 yaşındaki Nisanur Nazlıoğlu düşerek yaralandı.

Annesini teselli etti

Kazanın ardından motosiklet üzerinde bulunan ve çarpma sırasında yere düşen Nisanur Nazlıoğlu, olay yerine gelen ambulansa binmemek için direnirken, kazayı duyarak feryat ederek olay yerine gelen annesini sakinleştirmek yine küçük kıza düştü. Annesine 'anne ağlama ben iyiyim' diyen Nisanur Nazlıoğlu, annesiyle birlikte ambulansa binerek hastaneye gitti.

Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen ve motosikleti kendisinin kullandığını söyleyen Abdullah Nazlıoğlu'na ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.