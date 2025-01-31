MSB: 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" ifadelerine yer verildi. - ANKARA