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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

14.01.2024 - 22:15,
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MSB: "7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB: Suriye\'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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