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MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı - Son Dakika
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MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristlerin tamamen etkisiz hale getirilene kadar operasyonlara devam edeceğini belirtti.

MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı
20.01.2024 - 20:13,
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MSB 9 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini açıkladı. MSB paylaşımında, "Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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