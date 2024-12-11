MSB'den Mehmetçik'e Destek

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MSB'den Mehmetçik paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz! Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz."