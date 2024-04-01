MSB: Hava Kuvvetlerimiz, Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye eri ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, itfaiye erlerinden biri ağır yaralandı. Diğer 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı. İtfaiye erinin tedavisi devam ediyor.