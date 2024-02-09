Hudut Kartallarımız, Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 15 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Hudut Kartallarımız, Suriye'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 15 kişiyi yakaladı

Hudut Kartallarımız, Suriye\'den yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 15 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, hudut kartallarımız Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan kişilerden 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin ise TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

09.02.2024 16:32
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MSB: "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/ YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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