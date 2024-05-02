MSB: Hudutlarda son bir haftada 364 kişi yasa dışı yollarla yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde Türkiye'nin hudutlarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 kişinin yakalandığını açıkladı. MSB, hudut güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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2.05.2024 12:58:00. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: Hudutlarda son bir haftada 364 kişi yasa dışı yollarla yakalandı - Son Dakika
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