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Irak'ta düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu - Son Dakika
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Irak'ta düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi. Şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Irak\'ta düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu
23.12.2023 - 00:51,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu - Son Dakika


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