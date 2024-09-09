Irak'ta Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika
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Irak'ta Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi

Türk Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında toplamda 21 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Harekâtın detayları ise henüz paylaşılmadı.

09.09.2024 10:10
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini açıkladı - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika

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