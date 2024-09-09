Irak'ta Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi
Türk Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında toplamda 21 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Harekâtın detayları ise henüz paylaşılmadı.
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9.09.2024 14:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Hava Harekatı: 21 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika
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