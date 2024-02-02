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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak\'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilirken, teröristlerin bölgedeki tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla düzenlenen operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

02.02.2024 10:49
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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