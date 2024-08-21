Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı terörist ile Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB, Irak ve Suriye'de 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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