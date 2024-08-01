MSB: Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 67 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplamda 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadele operasyonları kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerin faaliyetlerinin engellendiğini belirtti.
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1.08.2024 12:37:44. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 67 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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