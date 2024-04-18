MSB Kaynakları: "( İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında) Alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: İran'ın İsrail'e saldırısı sırasında tüm tedbirler alındı - Son Dakika
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili olarak yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olayın şüphelilerinin yakalanmasında emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, Bulancak esnafına ve olayda yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Okul müdürü Mehmet Macar, Heimlich manevrasıyla öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrenci müdürüne teşekkür etti.
Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, boğazına şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Öğretmen, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde hızlı ve doğru müdahalede bulunarak öğrencinin hayatını kurtardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimi sayesinde Isparta'da binlerce öğretmen bu konuda eğitim almış oldu.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
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