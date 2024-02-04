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Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde terörist saldırıyı önledi - Son Dakika
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Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde terörist saldırıyı önledi

Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde terörist saldırıyı önledi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Komandolarımızın huzur ve güvenlik ortamını bozmak için hazırlık yapan teröristleri engellediği belirtildi.

04.02.2024 15:08  Güncelleme: 15:14
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MSB: "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde terörist saldırıyı önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde terörist saldırıyı önledi - Son Dakika
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