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Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. - Son Dakika
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Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Zeytin Dalı bölgesine düzenlenen saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda hiçbir askerimizin yaralanmadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG\'li teröristi etkisiz hale getirdi.
10.01.2024 - 10:15,
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. - Son Dakika
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