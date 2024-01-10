Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Zeytin Dalı bölgesine düzenlenen saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda hiçbir askerimizin yaralanmadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA
Kaynak: İHA