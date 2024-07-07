MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak'ın Kuzeyi" denildi.

Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı. - ANKARA