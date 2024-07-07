MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildi - Son Dakika
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MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, kahraman topçuların Irak'ın Kuzeyi'ndeki hedefleri başarıyla vurduğunu duyurdu.

07.07.2024 19:31
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı.

MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kilit kapanıyor. Kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor. Irak'ın Kuzeyi" denildi.

Öte yandan MSB, topçu atışlarının olduğu bir de video paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Kuzey Irak'ta hedeflerin topçu atışı ile tam isabet imha edildi - Son Dakika
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