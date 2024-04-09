Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 34 bin TL olan gümrük kaçağı 113 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.