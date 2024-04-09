Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildi. Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilirken, teröristlerin bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

09.04.2024 09:51
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MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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