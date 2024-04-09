MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Maltepe'de bir İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoför, elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayseri'de düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Törene CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, gaziler ve polis teşkilatı da katıldı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. Şahıs, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep-Nizip E-90 Karayolu'nda etkili olan yağışlı hava nedeniyle bir tanker devrildi. Kazada tanker sürücüsü hafif yaralandı ve yol trafiğe kapatıldı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 34 bin TL olan gümrük kaçağı 113 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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