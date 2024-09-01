MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde tespit edilen 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA