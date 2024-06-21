MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman... - Son Dakika
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